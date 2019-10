Guerrero e Emerson Santos discutem após treino do Internacional

As atividades de preparação do Internacional para enfrentar o Cruzeiro, sábado, no Mineirão, começaram com o clima quente. Logo após o fim da atividade no CT do Parque Gigante, o centroavante Guerrero e o zagueiro Emerson Santos discutiram rispidamente e precisaram ser contidos por outros jogadores e membros da comissão técnica.

A conversa entre eles foi em tom de cobrança pelo rendimento no treinamento e recheado de palavrões. Emerson Santos disse que Guerrero não correu o suficiente no trabalho, enquanto o peruano reclamou do excesso de gols sofridos pela equipe de ambos na atividade.

O primeiro jogador a contê-los foi Wellington Silva, enquanto o técnico Odair Hellmann apenas observava a confusão. Depois, em entrevista coletiva, o volante Patrick foi questionado sobre a briga. E tratou de minimizar a confusão. "Coisa normal de treino. Estavam conversando, falaram um pouco mais alto. Mas tudo normal. Faz parte do trabalho", disse.

O elenco do Inter volta a treinar nesta quarta-feira, a partir das 10 horas, no CT do Parque Gigante. As atividades também serão no período da manhã na quinta e sexta-feira, véspera do confronto com o Cruzeiro, pela 23ª rodada do Brasileirão. Com 37 pontos, o time ocupa o quinto lugar no torneio nacional.

Depois, na quarta-feira seguinte, o Inter visitará o CSA, no Rei Pelé. "Cada jogo é uma decisão, vamos enfrentar dois adversários fortes fora. Cada time briga pelo seu objetivo e campeonato de pontos corridos temos que pontuar tanto dentro, quanto fora", afirmou Patrick.