Guerrero e Guilherme Andrade serão titulares no clássico de domingo

Mano Menezes confirmou que Guerrero e Guilherme Andrade serão titulares no Corinthians para o clássico de domingo contra o Santos, na Vila Belmiro, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O peruano volta à equipe depois de se recuperar de lesão e o lateral-direito fica com a vaga de Fagner, suspenso.

Guerrero está fora do time alvinegro desde a vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras no último dia 27. Além de levar o terceiro cartão amarelo e ter de cumprir suspensão na partida contra o Coritiba, o atacante sofreu uma lesão na coxa esquerda e, por isso, não enfrentou o Bahia, na última quarta-feira à noite, pela Copa do Brasil.

"Guerrero certamente estará no clássico. Fizemos uma previsão de retorno que ele estaria contra o Bahia se o jogo fosse decisivo. Pensamos que poderíamos administrar pelo que conquistamos lá em São Paulo (vitória por 3 a 0 no jogo de ida). Em função da situação, pudemos administrar para ele estar melhor no domingo, mais condicionado", disse Mano.

Com relação a Guilherme Andrade, o treinador bancou a escalação do jogador no clássico, mesmo com o gol contra marcado diante do Bahia na derrota por 1 a 0 para o rival, na Arena Fonte Nova. "Temos plena confiança nele, nos jogos anteriores ele entrou muito bem. Foi uma infelicidade, acontece no futebol. Também foi reflexo do que a equipe estava atravessando naquele momento. Ele já está escalado para o clássico", disse.

Mano só não quis confirmar a volta de Jadson à equipe. Com dores na coxa direita, o meia foi poupado da partida em Salvador, e pode perder a vaga para Renato Augusto. "Gosto de ter esse tipo de dúvida na cabeça, quero mais jogadores rendendo bem. O Renato está respondendo bem, o que dá confiança para nós", justificou o treinador.