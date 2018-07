Guerrero e Jorge retornam ao time titular do Flamengo e Wallace preocupa

O atacante volta ao time após participar de duas partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2018 com a seleção peruana. Já o jovem lateral-esquerdo está à disposição após cumprir suspensão automática na derrota por 3 a 0 diante do Figueirense.

Com a entrada de Guerrero, Paulinho volta para o banco de reservas. Contra o Inter, o time titular do Flamengo deve ser formado por Paulo Victor, Pará, Samir, César Martins e Jorge; Márcio Araújo, Canteros e Alan Patrick; Everton, Sheik e Guerrero.

Se por um lado conta com o retorno dos dois atletas, Oswaldo não poderá escalar Wallace, que ficou fora dos últimos dois treinos queixando-se de dores na coxa esquerda. O zagueiro deve passar por exames para descobrir a gravidade da lesão.

A oito rodadas do final do Brasileirão, Flamengo e Internacional ainda sonham com uma vaga na zona de classificação à Libertadores 2016. Os dois clubes somam 44 pontos, quatro a menos que o Palmeiras, último time do G4.