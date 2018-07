Guerrero é liberado para disputar jogo contra Colômbia após erro sobre cartão

No relatório entregue depois da vitória dos peruanos por 1 x 0 sobre a Venezuela, Guerrero figurava como tendo recebido o segundo cartão amarelo no torneio, o que o impediria de disputar o confronto decisivo de domingo diante da Colômbia, pela última rodada do Grupo C.

No entanto, o árbitro boliviano Raúl Orosco confirmou ao site oficial da organização que o amarelo foi dado a outro atacante da equipe, Claudio Pizarro.

(Reportagem de Felipe Iturrieta)