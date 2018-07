Guerrero é suspenso e perde clássicos contra Palmeiras e Santos

O atacante Paolo Guerrero perderá dois clássicos, contra o Palmeiras e Santos, pelo Campeonato Brasileiro, por causa de uma suspensão imposta pelo STJD. O jogador do Corinthians recebeu uma punição de três jogos em julgamento no Pleno do STJD realizado nesta quarta-feira no Rio de Janeiro. A decisão é final: não cabe mais recursos.

Guerrero foi denunciado pelo empurrão no árbitro Leandro Bizzio Marinho, num lance que foi comparado ao do meia Petros. O jogo foi disputado pela Copa do Brasil, contra o Bragantino, nas oitavas de final. Como o Corinthians já foi eliminado, a pena será cumprida em jogos pelo Campeonato Brasileiro.

No lance, Guerrero não foi expulso, portanto, ele não cumpriu nenhuma suspensão automática. Os jogos que Guerrero não poderá atuar são: Palmeiras (25/10), Coritiba (1/11) e Santos (9/11). Nesta quarta-feira, o Corinthians enfrenta o Vitória, em Cuiabá. Ele já não poderia atuar esta noite porque está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Guerrero já havia sido julgado pelo empurrão no árbitro Leandro Bizzio Marinho. Em primeira instância, ele foi absolvido. Mas a procuradoria do STJD recorreu, por isso houve um novo julgamento. Ele foi denunciado no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva: pena mínima de 180 dias. O advogado do clube conseguiu que o atacante fosse enquadrado num artigo mais leve (258).