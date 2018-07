Guerrero é suspenso por três jogos e não enfrenta o São Paulo

O atacante Paolo Guerrero recebeu três jogos de suspensão da Conmebol, por causa da expulsão no jogo de ida contra o Once Caldas, pela pré-Libertadores, em São Paulo. Como o jogador já cumpriu um jogo - não atuou na noite desta quarta-feira em Manizales, no jogo de volta -, ainda terá duas partidas para cumprir.

Por causa da punição, o atacante peruano não enfrentará o São Paulo, na próxima quarta-feira, também no estádio corintiano, e ficará fora da primeira partida do time como visitante, quando o Corinthians enfrentará o atual campeão da Libertadores, o San Lorenzo, na Argentina, no dia 4 de março.

Guerrero foi expulso aos 25 minutos do primeiro tempo no duelo contra os colombianos, por uma agressão em Pérez numa disputa de bola pelo alto, mas não comprometeu o resultado final da partida. Naquele momento, o time já ganhava de 1 a 0, com gol marcado por Emerson Sheik com menos de um minuto de jogo. Mesmo com um jogador a menos em campo, o Corinthians goleou o Once Caldas por 4 a 0 e encaminhou a classificação para a fase de grupos da competição. Nesta quarta, na partida de volta, os times empataram por 1 a 1.

Na mesma partida, o lateral Fábio Santos também foi expulso. No fim do duelo, ele entrou em uma forte dividida com Arango. Sua punição ainda não foi divulgada.