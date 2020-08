Guerrero exalta bom momento do Internacional: 'Estamos construindo nosso caminho'

Após derrotas para o Grêmio na fases decisivas dos dois turnos do Gauchão, o Internacional entrou no Brasileirão pressionado. Entretanto, conseguiu superar a desconfiança e engatou duas vitórias consecutivas. A mais recente, na noite desta quinta-feira, no Beira-Rio, por 2 a 0, sobre o Santos.

O grande protagonista desse bom começo é o atacante peruano Paolo Guerrero. Foi ele quem garantiu o triunfo diante do Coritiba e marcou um gol e deu assistência para o outro diante dos paulistas. Dessa forma, aparece como maior artilheiro colorado no ano, com nove bolas nas redes adversárias.

"Começamos muito bem, ganhando do Coritiba e hoje o nosso segundo jogo. Estamos mantendo o mesmo ritmo, a mesma pegada, isso é muito bom. Estamos cada vez melhorando, corrigindo os erros", disse ele logo após a partida deste meio de semana.

No domingo (16), às 18h, o Internacional vai ao estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), enfrentar o Fluminense, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Será o reencontro com o treinador Odair Hellmann.

"O time está muito maduro, cada dia entendendo o que o professor (técnico Eduardo Coudet) pede de cada um. Todo mundo está de parabéns pela dedicação. Tem de continuar trabalhando, porque ainda falta muito, mas estamos construindo nosso caminho. Vamos descansar, domingo já tem jogo", encerrou.