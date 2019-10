Guerrero exalta estreia de Zé Ricardo no Inter: 'Foi inteligente'

A suada vitória sobre o Bahia, por 3 a 2, na noite deste sábado, na Arena Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro. foi bastante comemorada pelos jogadores do Internacional. Os visitantes chegaram a abrir 2 a 0 no placar, antes da equipe da casa iniciar reação, que quase custou a vitória do Inter. O resultado coloca o time gaúcho na quinta colocação, com 45 pontos.

Autor de dois gols, o peruano Paolo Guerrero destacou o bom futebol apresentado pelo time gaúcho na estreia do técnico Zé Ricardo e classificou os próximos jogos como "finais" na luta por uma vaga na Copa Libertadores.

"O comportamento dos meus companheiros foi brilhante, o Zé Ricardo montou um time para o jogo de hoje e isso foi inteligente da parte dele. A gente não vinha fazendo bons jogos, mas acho que hoje mostramos que podemos nos classificar. Todo jogo agora será uma final", disse Guerrero.

Uma das novidades do novo treinador na partida deste sábado, o também atacante Neilton já está com o pensamento voltado para a partida de quinta-feira, contra o Athletico-PR, no Beira-Rio, pela 29ª rodada do Brasileirão.

"A gente sabia que ia encontrar um grande adversário pela frente, que vem fazendo uma boa temporada. Mas lutamos todos juntos e conseguimos a vitória. Agora é pensar no Athletico-PR", afirmou Neilton.