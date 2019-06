Guerrero exalta reação do Inter: 'Merecemos ganhar algo neste ano'

Autor do primeiro gol do Internacional na vitória sobre o Avaí, por 2 a 0, no Beira-Rio, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, o peruano Paolo Guerrero elogiou o elenco colorado neste domingo e comentou sobre a sua expectativa no time gaúcho e também pela seleção do Peru.

"O Inter tem um elenco grande e muito qualificado, um grupo bastante unido. Merecemos muito ganhar alguma coisa neste ano. Estou muito feliz de estar aqui", comentou o centroavante na saída do gramado.

Guerrero marcou seu 9º gol em 13 jogos com a camisa do Internacional. Em alta, a partir desta segunda-feira ele se apresenta à seleção do Peru para integrar o elenco que disputará a Copa América, no Brasil.

E é grande a expectativa do jogador. "A gente tem um objetivo traçado e tomara que nesta Copa América possamos conseguir algo. Temos um elenco jovem, mas muito qualificado. Vou trabalhar para poder ajudar sempre", concluiu.

Com a vitória deste domingo, o Internacional chegou aos 13 pontos e assumiu a quinta colocação da tabela.