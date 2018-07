Guerrero fica na Alemanha e não volta com Corinthians ao Brasil

FRANKFURT - Um dos heróis da conquista do Mundial de Clubes no último domingo, o atacante Paolo Guerrero não participará da festa da chegada da delegação corintiana ao Brasil nesta terça-feira. O peruano voltou com o grupo do Japão, mas aproveitou a escala na Alemanha para resolver alguns problemas particulares em Hamburgo, onde atuou de 2006 ao meio deste ano.

O Corinthians desembarcou em Frankfurt por volta das 11h30 (de Brasília) e seguiu para Guarulhos. Guerrero, no entanto, se despediu de seus companheiros e, liberado pela diretoria, pegou voo direto para Hamburgo. O jogador ainda avisou que depois de solucionar seus problemas particulares vai direto para o Peru, onde passará as férias com a família.

Os jogadores do Corinthians viajaram por mais de 10 horas de Narita até a Alemanha. A chegada ao Brasil está prevista para a manhã desta terça-feira, por volta das 7h10, e também acontecerá sem o zagueiro Paulo André, que ficou no Japão para passar um período das férias com a família.

Guerrero se tornou um dos heróis da conquista corintiana por marcar os dois gols da equipe no Mundial. Na estreia, diante do Al Ahly, ele cabeceou para dar o triunfo por 1 a 0. Na decisão diante do Chelsea, o peruano também anotou de cabeça o único gol da partida.