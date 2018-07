Guerrero fica no Peru e não antecipa volta e desfalca o Corinthians

Paolo Guerrero frustrou o Corinthians ao retornar a Lima na manhã deste sábado, depois da derrota para o Paraguai, em amistoso realizado na noite anterior, em Luque, nos arredores de Assunção. Havia a expectativa no Corinthians de que o atacante fosse liberado do outro jogo da seleção peruana, na terça-feira, na capital do Peru, também contra os paraguaios.

Com isso, além de perder o jogo deste domingo contra o Bahia, pelo Brasileirão, Guerrero também deve ficar de fora do confronto com o Goiás, quarta-feira, em Belém. Se o Peru tivesse vencido o Paraguai na noite de sexta-feira, havia um "acordo informal" para que o atacante pudesse ser liberado para voltar ao Corinthians. Mas não foi o que aconteceu.

O Paraguai venceu o amistoso por 2 a 1, com um gol de pênalti aos 47 minutos do segundo tempo. Guerrero marcou o dele. Angél Romero, outro atacante do Corinthians, também fez um gol do lado paraguaio. Tanto Guerrero como Romero vão ficar à disposição do técnico Mano Menezes para o jogo contra o Grêmio, no dia 23 de novembro, no Itaquerão.