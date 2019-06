Guerrero lamenta empate na estreia peruana na Copa América: 'Merecíamos ganhar'

O placar em branco na Arena Grêmio, na estreia da seleção peruana na Copa América contra a Venezuela, deixou o atacante Paolo Guerrero insatisfeito neste sábado: "Merecíamos ganhar", afirmou o atacante do Internacional, ainda na saída do campo para os vestiários após a partida realizada em Porto Alegre.

"Não pudemos fazer um gol durante os noventa minutos. Estou um pouco chateado pelo resultado porque merecíamos vencer. Eles se fecharam bem, não achamos o último passe", analisou o capitão peruano a respeito do jogo que teve dois gols de sua equipe anulados pela arbitragem após revisão de vídeo.

Já projetando o próximo jogo, contra a Bolívia, terça-feira, às 18h30, no Maracanã, o camisa 9 foi enfático: "Temos a obrigação de vencer".

O zagueiro Zambrano, por sua vez, elogiou a atuação de Fariñez, goleiro venezuelano. "Após a expulsão, tentamos, mas o goleiro deles foi um super goleiro, defendeu muito. Faltou colocar a bola no gol", comentou o defensor.

Fariñez de fato realizou defesas importantes no decorrer do confronto, especialmente após a expulsão do lateral Mago, aos 28 minutos do segundo tempo. Após a partida na Arena Grêmio, ele exaltou o resultado. "Para nós, este empate é muito valioso, e agora temos de corrigir os detalhes para enfrentar o Brasil", comentou o jogador do Millionarios da Colômbia, sobre os anfitriões, também na próxima terça-feira, às 21h30, na Fonte Nova, em Salvador.