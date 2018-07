Guerrero lidera lista final do Peru para Copa América

O técnico da seleção peruana, o argentino Ricardo Gareca, anunciou nesta segunda-feira a lista final de 23 jogadores para a disputa da Copa América no Chile, encabeçada pelo artilheiro Paolo Guerrero.

Guerrero, de 31 anos, que está de saída do Corinthians, é o maior artilheiro em atividade da seleção peruana, com 21 gols.

Ele estará no ataque peruano junto com outros quatro atacantes experientes: Jefferson Farfán (Schalke 04, Alemanha), André Carrillo (Sporting, Portugal), Yordy Reyna (RB Leipzig, Alemanha) e o veterano Claudio Pizarro (Bayern de Munique).

No torneio que acontece de 11 de junho a 4 de julho, o Peru, que não participa de um Mundial desde 1982, integrará o Grupo C junto com Brasil, Colômbia e Venezuela.

CONVOCADOS

Goleiros: Pedro Gallese (Juan Aurich), Salomón Libman (César Vallejo), Diego Penny (Sporting Cristal)

Defensores: Carlos Zambrano (Eintracht Frankfurt, Alemanha), Christian Ramos e Jair Céspedes (Juan Aurich), Hansell Riojas e Pedro Requena (César Vallejo), Luis Advíncula (Vitória Setúbal, Portugal), Yoshimar Yotún (Mallmo, Suécia).

Meias: Josepmir Ballón e Carlos Lobatón (Sporting Cristal), Carlos Ascues (Melgar), Joel Sánchez (Universidad San Martín), Christian Cueva (Alianza Lima), Juan Manuel Vargas (Fiorentina, Itália), Paolo Hurtado (Pacos de Ferreira, Portugal), Edwin Retamoso (Real Garcilaso).

Atacantes: André Carrillo (Sporting de Lisboa, Portugal), Jefferson Farfán (Schalke 04, Alemanha), Claudio Pizarro (Bayern de Munique, Yordy Reyna (RB Leipzig, Alemanha), Paolo Guerrero (Corinthians).