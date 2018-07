Guerrero mantém confiança em título: 'Podemos ser campeões com cinco vitórias'

São cinco pontos de desvantagem para o líder, e um clássico pela frente. Nada disso abala a confiança de Paolo Guerrero no título do Flamengo. Para o atacante peruano, o time carioca tem boas chances de levar o troféu. Mas, para tanto, terá que vencer suas cinco partidas restantes no Brasileirão.

"Poderíamos estar melhor [no campeonato], poderíamos ter resultados melhores, mas ainda faltam cinco jogos e nada está confirmado. Acho que estamos brigando pelo título. Se ganharmos os cinco jogos, acho que temos uma grande chance de ser campeões", pregou o atacante, nesta quinta-feira.

No caminho do Flamengo, há um clássico com o Botafogo, no sábado, e confrontos com América-MG, Coritiba, Santos e Atlético-PR. Destes, Botafogo e Atlético brigam por vaga no G6. E o Santos se tornou rival direto na briga pelo título, por alcançar a terceira colocação. Está apenas um ponto atrás do Flamengo na classificação.

Por essa razão, Guerrero pediu uma postura mental mais confiante do elenco rubro-negro. "Hoje temos que pensar só positivo, só pensar em ganhar para ainda manter o objetivo de sair campeão. Não só nós, mas os demais que estão brigando pelo título também têm que ganhar. Faltam cinco jogos e estamos numa disputa muito forte. Temos que começar a pensar em ganhar", declarou.

E o primeiro adversário desta sequência será o Botafogo, de quem o Flamengo não vence desde 2014. "Todos clássicos têm diferentes histórias. Não se pode dizer que a gente tem um tabu com o Botafogo. Todos jogos são diferentes. A gente já está planejando o sistema de sábado. Podemos pensar que a gente pode ser campeão. Com certeza vamos entrar com fome de ser campeão", projetou o atacante.

Antes da entrevista coletiva de Guerrero, o técnico Zé Ricardo promoveu treino tático no CT George Helal, sem fazer maiores revelações aos jornalistas. Antes do trabalho tático, o treinador deu atenção especial à construção de jogadas pelas laterais e triangulações entre o meio-campo e o ataque.

O elenco do Flamengo volta aos treinos na manhã desta sexta-feira, quando Zé Ricardo vai encerrar a preparação para o clássico, marcado para o sábado, no Maracanã.