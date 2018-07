'Guerrero merece muita atenção', alerta lateral santista

"O Guerrero merece muita atenção, assim como o Sheik, o Cirino, o Everton. O Guerrero, por ser um definidor, acaba chamando mais atenção, assim como o Ricardo Oliveira e o Gabriel, que fazem os gols", afirmou o lateral em entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira, no CT Rei Pelé.

Diante do Flamengo, o Santos também vai tentar mudar uma escrita no torneio: o péssimo desempenho fora de casa. Em oito partidas como visitante, foram seis derrotas e dois empates. "Eu acho que até fazemos bons jogos, mas não estamos vencendo. No detalhe, está sendo sempre contra nós. Jogos que estávamos na frente, dominamos e acabamos perdendo. Mesmo fora de casa temos mais posse de bola. Temos de fazer o detalhe mudar para o nosso lado", afirmou.

Para conseguir a vitória inédita como visitante no torneio, o jogador afirma que o caminho pode ser a lateral, exatamente o setor em que atua. Ele elogiou a evolução do time após a chegada do técnico Dorival Junior. "O encaixe do time melhorou. Os nossos atacantes estão no lugar certo, fazendo com que os gols saiam", disse o santista.