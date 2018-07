Guerrero minimiza lesão, mas é dúvida para domingo

SÃO PAULO - O atacante Guerrero deixou o gramado do Pacaembu na última quarta-feira no segundo tempo do confronto diante do San José, pela Libertadores. Autor do segundo gol do Corinthians na vitória por 3 a 0, o peruano sofreu uma lesão no tornozelo, seguiu em campo por alguns minutos, mas acabou substituído por Jorge Henrique.

Após a partida, o próprio jogador admitiu a contusão, mas minimizou. "Torci (o tornozelo), mas acho que não é nada grave", comentou. O departamento médico corintiano confirmou que a torção foi leve, mas o suficiente para tornar o jogador se tornar dúvida para a partida diante do Linense, neste domingo, em Lins, pelo Campeonato Paulista.

O técnico Tite ainda não confirmou se vai com força máxima enfrentar o Linense, já que tem poupado jogadores em algumas rodadas do Paulista. Se quiser utilizar o que tem de melhor, ele deve optar pela entrada de Alexandre Pato, banco diante do San José, na vaga de Guerrero.