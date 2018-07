Guerrero não treina e Alexandre Pato pode ser titular diante do São Paulo

SÃO PAULO - O atacante Paolo Guerrero acabou virando preocupação de última hora para o técnico Tite antes do clássico deste domingo, contra o São Paulo, às 16 horas, no Morumbi, pela 16.ª rodada do Campeonato Paulista. O peruano sentiu um incômodo na coxa direita, não participou do treino tático do Corinthians realizado na manhã deste sábado, no CT Joaquim Grava, e com isso se tornou dúvida para o confronto.

Sem poder contar com Guerrero, que ficou fazendo tratamento, Tite escalou Alexandre Pato entre os titulares do ataque. Depois da atividade, o comandante avisou que irá aguardar pela recuperação do peruano para confirmar a equipe titular. Porém, se o jogador não puder atuar, Pato entrará jogando desde o início diante dos são-paulinos.

Antes de ser surpreendido com o problema envolvendo Guerrero, Tite pretendia deixar Pato como opção de banco, tendo em vista o fato de que o jogador está novamente à disposição após ter desfalcado a equipe por causa de dores musculares.

O comandante não quer apressar a volta de Pato como titular também pelo fato de que na quarta-feira o Corinthians terá pela frente o Millonarios, na Colômbia, pela Copa Libertadores.

Outra novidade do treino deste sábado foi a escalação de Romarinho no lugar do lesionado Renato Augusto. O atacante já havia atuado como meia em um time repleto de reservas na última quarta-feira, diante do Penapolense, no Pacaembu, e agora saiu na frente na disputa com Jorge Henrique por uma vaga no time titular. Ele deve fazer as vezes de meia e atacante contra o São Paulo, ajudando Danilo na armação e também auxiliando Emerson e Pato ou Guerrero no ataque.

Desta forma, o Corinthians deve ir a campo neste domingo com a seguinte formação no Morumbi: Cássio; Alessandro, Gil, Paulo André e Fábio Santos; Ralf, Paulinho, Danilo e Romarinho; Emerson e Alexandre Pato (Guerrero). Entre eles, Cássio e Paulinho também voltam ao time depois de terem se recuperado de lesões.

Confira a lista de relacionados do Corinthians para o clássico:

Goleiros: Cássio e Danilo Fernandes.

Zagueiros: Paulo André, Gil e Chicão.

Laterais: Alessandro, Fábio Santos e Edenilson.

Meio-campistas: Ralf, Paulinho, Danilo, Guilherme e Guilherme Andrade.

Atacantes: Emerson, Alexandre Pato, Paolo Guerrero, Romarinho e Jorge Henrique.