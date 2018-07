Guerrero não treina, mas é relacionado no Fla para enfrentar Atlético Goianiense

O atacante Paolo Guerrero, apesar de não ter participado do treino do Flamengo na manhã desta sexta-feira no CT George Helal, mais conhecido como Ninho do Urubu, está relacionado para o duelo contra o Atlético Goianiense, neste sábado, as 19 horas, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela segunda rodada do Brasileirão.

O peruano fez exercícios dentro da academia de musculação do Ninho do Urubu, onde também trabalharam nas mesmas instalações o atacante Orlando Berrío e o zagueiro Alejandro Donatti, com foco na parte física.

O meia Diego Ribas, em fase final de recuperação após ter sido submetido a uma artroscopia no joelho direito - no dia 15 de abril passado -, trabalhou com bola dentro do Centro de Excelência em Performance do CT.

Na primeira atividade do elenco depois da eliminação na Copa Libertadores, na quarta passada, diante do San Lorenzo, em Buenos Aires, o treinador Zé Ricardo comandou um treino técnico focado na posse de bola e na movimentação, além da parte tática. Na atividade realizada debaixo de chuva, o comandante orientou o grupo com relação ao posicionamento no ataque e na defesa.

A delegação rubro-negra viaja no início da noite desta sexta-feira para Goiânia. Antes de ser eliminado na Libertadores, o time flamenguista empatou com o Atlético Mineiro por 1 a 1, no Maracanã, no sábado passado, no confronto que abriu esta edição do Campeonato Brasileiro.