Guerrero não treina, mas viaja com Fla; torcida lota aeroporto para apoiar time

O elenco do Flamengo realizou na manhã desta terça-feira o último treino preparatório para o jogo contra o Palmeiras, nesta quarta, às 21h45, no Allianz Parque, onde os dois times se enfrentarão em luta direta pela liderança do Campeonato Brasileiro. Assim como já havia acontecido na segunda-feira, Guerrero voltou a ficar fora da atividade realizada no gramado, mas tem presença confirmada no embarque da equipe rumo a São Paulo, na tarde desta terça.

Proibida de estar no setor reservado aos visitantes no estádio palmeirense por causa da briga ocorrida no último confronto entre membros de organizadas de Flamengo e Palmeiras, no Mané Garrincha, em Brasília, pelo primeiro turno do Brasileirão, a torcida rubro-negra resolveu manifestar apoio em peso no Rio desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira.

Uma multidão de torcedores rubro-negros já aguarda o embarque do time no Aeroporto Internacional Santos Dumont, onde um voo marcado para sair às 15h55 desta terça levará a equipe até São Paulo. Antes de ir ao aeroporto, a torcida da equipe carioca começou a fazer festa a partir das 10 horas na Central do Brasil, de onde partiu rumo ao Santos Dumont, sendo que a grande concentração de flamenguistas nas ruas chegou a provocar maior congestionamento no centro do Rio.

Antes de encontrar com a torcida flamenguista no aeroporto, o técnico Zé Ricardo concedeu entrevista coletiva após o treino realizado no CT Ninho do Urubu, onde admitiu que Guerrero deverá ficar fora do time titular que enfrentará o Palmeiras e ficar como opção de banco para entrar durante o confronto.

Além de ficar fora do treino no gramado e apenas trabalhar na academia, o atacante peruano precisou se apresentar à Polícia Federal nesta terça. A assessoria do clube não revelou o motivo do encontro com as autoridades e apenas informou que ele foi dispensado mais cedo para resolver problemas particulares.

"Depois do jogo contra a Chapecoense, Guerrero se apresentou ao Peru. Optamos por ele não ser titular contra o Vitória (no último sábado, em Salvador). Já sabíamos que ele teria um compromisso particular na Polícia Federal nesta terça-feira. Ontem, ficamos sabendo que ele teve uma gastroenterite. Não sei se ele recuperou normalmente. Provavelmente, não inicia a partida. Mas vai viajar com a gente", afirmou Zé Ricardo, que assim deve voltar a escalar Leandro Damião como titular do ataque.

Vice-líder do Brasileirão, o Flamengo está apenas um ponto atrás do Palmeiras, que viu sua vantagem na ponta ficar menor ao empatar com o Grêmio por 0 a 0, no último domingo, em Porto Alegre. No dia anterior, o time carioca derrotou o Vitória por 2 a 1, no Barradão, e foi aos 46 pontos na tabela de classificação.