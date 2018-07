Guerrero, o mais novo improvável herói corintiano

SÃO PAULO - Com dois gols, ambos de cabeça, Paolo Guerrero é o mais improvável herói da história do Corinthians. Terá para sempre seu lugar guardado quando daqui a 100 anos lembrarem da conquista do Mundial de Clubes da Fifa de 2012, no Japãos. O novo "cabecinha de ouro" da Fiel torcida corintiana tem 1,85m e cara de mau. Usa a camisa 9, consagrada por tantos outros. Guerrero chegou ao clube em julho de 2012, após 10 anos de muitas polêmicas na Alemanha, para substituir Liedson.

"Sou o camisa 9 da seleção peruana", disse no CT do Parque São Jorge quando foi apresentado. Torceram o nariz. Um atacante peruano porderia ajudar de que forma? Com fama de bad boy e cheio de marra, ele garantiu: "Sou muito temperamental, não gosto de perder". Em 18 jogos com a camisa alvinegra, fez nove gols, incluindo os dois no Mundial de Clubes.

Nascido no primeiro dia de 1984, Guerrero foi criado nas categorias de base do Alianza Lima, onde conquistou os Jogos Bolivarianos de 2001. Destacou-se a ponto de chamar a atenção do Bayern de Munique. Ficou treinando na equipe B até 2004, quando ganhou o direito de atuar pelo esquadrão principal. Não deu muito certo. Em 2006, se transferiu para o Hamburgo, também da Alemanha.

No Hamburgo, Guerrero cavou mais espaço, fez gols importantes e se viu envolvido em algumas polêmicas. Com cara de mau e todo tatuado, não levava desaforo para casa. Em 2010, atirou uma garrafa em um torcedor que o ofendia, chegando a ser suspenso por cinco jogos. Na Alemanha, apesar de tudo, conquistou quatro títulos: dois Campeonatos Alemães (2005 e 2006) e duas Copas da Alemanha (2005 e 2006).

Mesmo com os problemas extra-campo, o atacante conquistou um lugar cativo no ataque da seleção do Peru. Estreou como titular contra o Brasil, nas Eliminatórias para a Copa 2010. E deu trabalho para a defesa brasileira no empate em 1 a 1, em jogo em Lima. "Hoje sou mais maduro, mais tranquilo, já aprendi com essas más experiências e agora é procura só jogar, mas com vontade de ganhar todas as partidas", disse. Fato que se confirmou neste domingo, em Yokohama. Guerrero fez o gol da maior conquista do Corinthians.