Guerrero pede 'calma' para acertar novo contrato no Corinthians

Guerrero voltou ao Corinthians depois de duas partidas e marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio, neste domingo, pelo Brasileirão. A nova atuação decisiva do atacante, porém, não o faz ter pressa para discutir a renovação de contrato com o clube. O vínculo atual se encerra no meio do ano que vem e as negociações estão em andamento.

Caso não exista um acordo em breve, quando faltarem seis meses para o fim do contrato, o peruano já poderá assinar um pré-contrato com outros clubes. "Estamos com calma. A diretoria está tratando isso com tranquilidade. É melhor esperar. Eu deixo isso de lado e prefiro focar no meu trabalho e nos treinamentos", disse, ao sair de campo.

O artilheiro do time no Brasileirão, com 11 gols, foi o destaque da partida contra o Grêmio e jogou para a diretoria a responsabilidade sobre a renovação. "Tenho contrato até junho do próximo ano, então é lógico que contam comigo até lá, mas não posso falar mais. Porque pode ser que a diretoria do Corinthians não queira renovar", comentou.