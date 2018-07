Guerrero pede foco na Copa do Brasil e alerta o Flamengo para qualidade do Santos

Mesmo em meio aos questionamentos sobre a qualidade das atuações da equipe, o Flamengo vem de cinco partidas sem derrota no Campeonato Brasileiro e já ocupa a terceira colocação. Agora, no entanto, volta as atenções para a Copa do Brasil, pela qual encara o Santos, nesta quarta-feira, no Luso-Brasileiro. O atacante Paolo Guerrero falou sobre a partida e pediu foco ao time rubro-negro.

"A Copa do Brasil é um dos nossos objetivos neste ano. Sabemos que será um jogo difícil amanhã, o Santos tem um bom time. Mas estamos jogando em casa e temos que aproveitar todas as chances que tivermos", considerou o peruano nesta terça.

Para a partida, o Flamengo terá mais uma vez alterações. O zagueiro Rhodolfo e o meia Everton Ribeiro não estão inscritos e, por isso, são desfalques certos. Por outro lado, os zagueiros Réver e Juan e o meia Everton estão de volta e devem ser titulares. Em meio a tantas mudanças a cada partida, o time rubro-negro tem sofrido com o entrosamento, mas Guerrero minimizou.

"O time está bem e estamos entrosando. Temos um elenco bom, qualificado. Se entrarmos com a mesma pegada, os jogadores vão se entrosar rápido para, se deus quiser, conquistarmos tudo que pudermos", disse.

Apesar do foco momentâneo na Copa do Brasil, Guerrero também falou sobre o Brasileirão e apostou em uma queda de rendimento do Corinthians, líder isolado da competição. "O Corinthians encaixou bem agora, está com motivação, mas falta muito campeonato, muitas rodadas. Ainda não está decidido."

Guerrero está confirmado para o confronto diante do Santos. A principal dúvida do Flamengo é em relação a Willian Arão, que, em má fase, pode dar lugar a Cuéllar. Assim, o time teria nesta quarta: Thiago; Rodinei, Réver, Juan e Trauco; Márcio Araújo, Willian Arão (Cuéllar) e Diego; Berrío, Everton e Guerrero.