Guerrero quer Corinthians preparado para gramado ruim contra Luverdense

SÃO PAULO - Apesar do amplo favoritismo do Corinthians, o atacante Guerrero alerta para as dificuldades que o time enfrentará nesta quarta-feira contra o Luverdense, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. A partida será no Estádio Passos da Ema, em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. O adversário disputa a Série C do Campeonato Brasileiro.

"Um jogador de futebol tem de se adaptar a todos os campos de jogo. Possivelmente teremos dificuldades, mas a gente tem de estar preparado para tudo porque pode acontecer qualquer coisa durante o jogo. A possibilidade de se machucar é maior, assim como de errar passes e perder a bola. Por isso tem de ter uma concentração maior", disse Guerrero.

O Estádio Passos da Ema teve a sua capacidade ampliada de 4.996 lugares para 9.146 torcedores depois que foram instaladas arquibancadas móveis usadas normalmente em rodeios. "É complicado. A gente não sabe como vai ser o campo. Eles estão muito motivados porque vão jogar contra o campeão do mundo. Todo mundo quer ganhar da gente. Vai ser difícil", disse o atacante.

Guerrero, porém, está confiante e aposta no poder de decisão do Corinthians e já proteja até o título da Copa do Brasil - o campeão ganha vaga na Libertadores. "O Corinthians está acostumado a jogar torneios mata-mata. O grupo quer conquistar mais do que já ganhou", enfatizou o peruano.