Guerrero quer dispensa da seleção peruana para reforçar o Corinthians Guerrero vai pedir dispensa da seleção peruana para defender o Corinthians no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. O atacante foi convocado pelo técnico Pablo Bengoechea para os amistosos contra Iraque, no dia 5 de setembro, em Dubai, e Catar, no dia 9, em Doha, e pode ficar de fora de até três jogos do time alvinegro: no dia 3, contra o Bragantino, pela Copa do Brasil, no dia 7, diante do Criciúma, e possivelmente no dia 11 contra o Atlético-MG, também pelo Brasileiro.