Guerrero: 'Quero passar por cima do Vasco'

Ex-atacante do Corinthians, Paolo Guerrero chegou ao Flamengo e, em bem pouco tempo, já sabe o tamanho da rivalidade rubro-negra com o Vasco. Em entrevista ao programa Futebol de Verdade, da Rádio Globo, o peruano falou sobre o clássico da Copa do Brasil desta quarta-feira e até ouviu conselhos de Zico, maior ídolo da Fla, que participa do programa.

"Um jogo como esse não me deixa tranquilo. Quero estar em campo, arregaçar e passar por cima do Vasco. Eles têm a vantagem, mas clássico muda tudo, os resultados passados ficam esquecidos. Tudo pode acontecer", disse o atacante, que voltou a marcar no jogo deste domingo, na vitória por 2 a 1 diante do São Paulo (veja o gol abaixo).

O Vasco venceu o primeiro jogo das quartas de final, semana passada, por 1 a 0, no Maracanã. Agora, os vascaínos, comandados por Jorginho, podem até empatar para avançar na Copa do Brasil. "Temos que fazer nosso jogo, porque caímos naquele jogo deles (semana passada) de muita falta. Foi muito pegado, precisamos jogar nosso futebol."

Durante a participação do programa, Zico deu conselhos ao atacante peruano. O Galinho de Quintino até pediu para que Guerrero não jogue tão isolado na grande área. "Peça para te ajudarem. Você fica muito sacrificado. Sem companhia fica muito complicado", afirmou o eterno ídolo do Flamengo.