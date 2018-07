Guerrero ressalta poder de superação do Corinthians

O atacante Paolo Guerrero destacou o poder de superação do Corinthians para derrotar o Inter, neste domingo, em Porto Alegre, pelo Brasileirão. A equipe vinha da goleada e eliminação por 4 a 1 para o Atlético-MG, na Copa do Brasil, e superou a crise ao ganhar do vice-líder por 2 a 1, resultado que faz o time subir para a quinta posição.

Guerrero marcou o primeiro gol da vitória, ao aproveitar falha da defesa do Inter e finalizar, logo aos três minutos de jogo. "Não estávamos cansados de corpo, mas sim de cabeça, por tudo que a gente viveu na quarta. Mostramos novamente que temos um time grande", destacou o peruano. A derrota para o Atlético-MG iniciou um princípio de crise, com protestos da torcida em frente ao CT do Parque Ecológico e dúvidas sobre a continuidade de Mano Menezes.

"Foi um jogo intenso. Eles (os jogadores do Inter) descansaram e a gente tinha jogado quarta. Mas a gente conseguiu controlar o jogo, fizemos o segundo gol e infelizmente tomamos esse gol. Agora é importante somar esses pontos e já pensar no próximo jogo", afirmou o atacante. Porém, na próxima rodada, Guerrero será desfalque. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo e não enfrenta o Vitória, em Cuiabá.

O atacante admitiu que a atuação do Corinthians não foi brilhante no Beira-Rio. "Infelizmente não conseguimos dar intensidade ao jogo por estamos um pouco cansados mentalmente. Mas podemos ganhar de qualquer time", comentou. Depois do Vitória, no meio da semana, a equipe se concentra no clássico do próximo sábado, quando vai enfrentar o Palmeiras, no Pacaembu.