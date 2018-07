Guerrero retorna da seleção peruana e deve ser titular no Flamengo em Salvador

Embalado por sua ótima fase no Campeonato Brasileiro, o Flamengo ganhará mais um reforço para o seu próximo compromisso na competição. Após defender a seleção do Peru nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018, o atacante Paolo Guerrero é esperado em Salvador para defender o time no duelo do próximo sábado com o Vitória.

Guerrero ficou de fora dos últimos dois jogos do Flamengo, as vitórias por 3 a 1 sobre o Figueirense, que classificou o time às oitavas de final da Copa Sul-Americana, e Ponte Preta, que manteve o time na vice-liderança do Brasileirão.

Durante esse período, Guerrero entrou durante o segundo tempo da derrota por 2 a 0 para a Bolívia, na última quinta-feira. Depois, participou do triunfo por 2 a 1 sobre o Equador, em Lima, na terça, sendo titular durante os 90 minutos.

Guerrero passou em branco nos duelos, assim como o atacante Leandro Damião nos jogos do Flamengo em que substituiu o peruano. Agora, então, Guerrero deve voltar ao time titular, com Zé Ricardo voltando a deixar Damião no banco de reservas. Outra opção para o comando do ataque do Flamengo, Felipe Vizeu também está de volta, após defender a seleção brasileira sub-20 em dois amistosos na Inglaterra.

Nesta sexta-feira, o Flamengo fará o seu único treinamento antes do duelo com o Vitória, em local ainda a ser definido pela comissão técnica.