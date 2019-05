Guerrero revela que tem jogado com dores, mas descarta desfalcar o Inter

O atacante Paolo Guerrero revelou nesta terça-feira que tem atuado com dores no Internacional, mas assegurou que o problema não o impedirá de participar dos próximos compromissos da equipe, a começar pelo duelo de domingo com o CSA, no Beira-Rio, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Guerrero passou a reclamar de incômodo no tornozelo esquerdo após levar uma entrada no triunfo por 1 a 0 sobre o Alianza, no Peru, em 24 de abril, pela Copa Libertadores. No domingo, o problema o levou a ser substituído durante o triunfo por 3 a 1 sobre o Cruzeiro, pelo Brasileirão.

"Venho sentindo um pouco o tornozelo. Estou me recuperando e estou fazendo o tratamento com muita intensidade. Eu saí mais por cuidados. Mas está tudo certo", disse Guerrero, que soma cinco gols marcados nos oito jogos que disputou pelo Inter.

Otimista, Guerrero projetou a conquista de títulos pelo Inter nesta temporada. O clube perdeu a decisão do Campeonato Gaúcho para o rival Grêmio, mas tem mais três chances em 2019: está nas oitavas de final da Libertadores, fase em que terá pela frente o uruguaio Nacional, é o nono colocado do Brasileirão e estreará nas oitavas de final da Copa do Brasil diante do Paysandu.

"Sabemos que é difícil, mas vamos lutar até o final. Tenho certeza que esse grupo tem muita qualidade e depende da gente. Estamos mostrando a cada jogo que disputaremos grandes coisas. E vamos trabalhar para conquistar nossos objetivos", afirmou o peruano.