Guerrero sai na frente na briga por vaga no Corinthians

"O que vocês querem que eu faça? Que peça para não cruzarem pelo alto? Se der para fazer de cabeça, vou fazer. Tenho de estar onde a bola está", disse Guerrero, mostrando muito bom humor com a boa fase que vive, após marcar um dos gols do Corinthians no empate por 2 a 2 contra o São Caetano, no último sábado, no Pacaembu, pela sétima rodada do Paulistão.

Desde que os titulares do Corinthians estrearam no Paulistão, Guerrero atuou em três dos quatro jogos do time - ele não pegou o Botafogo de Ribeirão Preto porque estava defendendo a seleção do Peru em amistoso contra Trinidad e Tobago. Até agora, ele fez dois gols na goleada sobre o Oeste e mais um no empate contra o São Caetano.

O técnico Tite está bastante satisfeito com o rendimento de Guerrero, não só pelos gols marcados, mas também pelas alternativas que ele têm dado ao ataque, atuando como pivô. E é justamente essa característica que dá ao peruano uma vantagem em relação a seus concorrentes na luta pela vaga de titular do Corinthians: Emerson, Alexandre Pato e Jorge Henrique.

Nenhum dos outros atacantes do elenco corintiano tem a presença de área de Guerrero, que, com os gols marcados, vai se mantendo como titular do time, mesmo diante da forte concorrência aberta nesta temporada, depois da contratação do astro Alexandre Pato.

Assim, Guerrero tem presença certa no clássico contra o Palmeiras, domingo, no Pacaembu, pela oitava rodada do Paulistão, quando Tite já avisou que usará força máxima - o técnico não pensa em poupar ninguém para a estreia na Libertadores, marcada para o dia 20 de fevereiro, contra o San Jose, na Bolívia.