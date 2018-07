Guerrero será reforço do Corinthians em jogo contra Atlético-MG

O atacante Paulo Guerrero foi a novidade do treino do Corinthians nesta segunda-feira. O jogador se apresentou ao clube depois de desfalcar a equipe nas duas últimas partidas, quando defendia o Peru. Guerrero pediu dispensa à seleção nacional para retornar ao time e poder entrar em campo na próxima quarta-feira, contra o Atlético-MG, pela Copa do Brasil.

Guerrero retornou no fim de semana para São Paulo e se apresentou ao técnico Mano Menezes no começo da tarde. O jogador deixou a seleção peruana, que nesta terça-feira enfrenta a Guatemala, em amistoso. Na semana passada Guerrero foi titular da equipe nacional em confronto contra o Chile, quando, inclusive, perdeu um pênalti na derrota por 3 a 0, em Santiago.

O jogador treinou com os reservas em atividade realizada em campo reduzido, junto com jogadores que não foram titulares no último sábado, na derrota por 1 a 0 em Manaus para o Botafogo. Além desse confronto, Guerrero também foi baixa no compromisso anterior, a vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, no Mineirão, também pelo Campeonato Brasileiro.

Com o retorno de Guerrero, Mano tem um problema a menos para escalar a equipe para quarta-feira. Outros titulares, como o zagueiro Gil e o volante Elias, estão com a seleção brasileira na Ásia e não devem retornar a tempo de entrarem em campo no Mineirão. Pela partida de ida, em São Paulo, o Corinthians ganhou por 2 a 0. A escalação titular deve ser conhecida apenas no treino desta terça-feira.