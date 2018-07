Guerrero supera Cubillas em empate suado do Peru diante da Venezuela Paolo Guerrero escreveu de vez seu nome na história do futebol peruano na noite de quinta-feira. O atacante do Flamengo marcou um dos gols do suado empate por 2 a 2 diante da Venezuela, em casa, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, e se tornou o maior artilheiro da história da seleção nacional.