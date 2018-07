Guerrero treina e deve ser titular no Fla-Flu em Natal

Paulo Guerrero deve ser a principal novidade do Flamengo para enfrentar o Fluminense, domingo, no clássico carioca que será jogado na Arena das Dunas, em Natal (RN). O peruano, de volta depois de disputar a Copa América Centenário, treinou com o elenco no estádio potiguar na tarde desta sexta-feira.

Por enquanto, Guerrero tem apenas duas atuações no Brasileirão. Jogou contra Sport e Grêmio, nas duas primeiras rodadas, e depois se apresentou à seleção do Peru. O curioso é que ele recebeu dois cartões amarelos e pega o Flu pendurado.

Desde que voltou da Copa América, o atacante não havia treinado com o elenco. Desde terça-feira ele fazia trabalho de recondicionamento físico. Nesta sexta, na Arena das Dunas, passou a maior parte do treino com os reservas, ainda que não seja segredo que ele começar o clássico como titular, com Felipe Vizeu voltando ao banco de reservas.

O interino Zé Ricardo deve escalar a equipe com: Alex Muralha; Rodinei, Réver, Rafael Vaz e Jorge; Márcio Araújo, Willian Arão, Alan Patrick e Everton; Marcelo Cirino e Guerrero. O jogo, pela 11.ª rodada, começa às 16h de Brasília.