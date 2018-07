Guerrero treina e deve reforçar o Flamengo contra o Internacional no Sul

O atacante Paolo Guerrero treinou normalmente neste sábado e deve reforçar o Flamengo no duelo contra o Internacional, neste domingo, às 17 horas, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 31.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O peruano ficou de fora do clássico contra o Fluminense, na última quinta-feira, por conta de dores na coxa direita. O técnico Zé Ricardo, no entanto, não confirmou se Guerrero começará entre os titulares. Ele disputa a posição com Leandro Damião.

A tendência é que o Flamengo entre em campo neste domingo com a seguinte formação: Alex Muralha; Pará, Réver, Rafael Vaz e Jorge; Márcio Araújo, Willian Arão, Alan Patrick e Diego; Fernandinho e Guerrero (Leandro Damião).

O time rubro-negro é o atual vice-líder do Brasileirão com 60 pontos, uma a menos do que o Palmeiras. A diferença de pontos caiu na última rodada, quando o Flamengo derrotou o Fluminense por 2 a 1 e o rival paulista ficou no empate sem gols com o Cruzeiro. O time alviverde também volta a campo neste domingo, quando visitará o Figueirense.