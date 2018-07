Guerrero treina e mostra boa recuperação no Corinthians

DUBAI - O Corinthians realizou um treino leve nesta quarta-feira em Dubai, onde faz uma parada antes de seguir para a disputa do Mundial de Clubes no Japão. E o atacante peruano Guerrero deu uma boa notícia para os corintianos, ao participar da atividade e mostrar boa recuperação da lesão no joelho direito sofrida no último domingo. Apesar disso, sua presença na estreia da próxima quarta ainda é dúvida.

Titular do time, Guerrero sofreu lesão durante o clássico com o São Paulo, no último domingo, pelo Brasileirão. Desde então, ele vem fazendo tratamento intensivo, inclusive durante o voo de 14 horas para Dubai. A previsão inicial dos médicos para a recuperação desse tipo de lesão é de 15 dias, mas a expectativa no Corinthians é de que ele consiga ser liberado antes disso, para jogar na quarta-feira.

Guerrero não treinou junto com os companheiros nesta quarta-feira, no CT do clube Al Nasr, em Dubai, mas também foi para o campo e chegou a trabalhar com bola, mostrando uma boa desenvoltura. "Foi uma resposta positiva. Essa lesão tem previsão de recuperação de 15 dias, mas estamos trabalhando para antecipar isso", afirmou o fisioterapeuta Bruno Mazziotti, em entrevista para a ESPN Brasil.

"O trabalho está sendo positivo, está dando resultado. Agora, vamos intensificar um pouco mais a carga de trabalho, para dar confiança para ele", disse Bruno Mazziotti, ao comentar sobre os próximos passos no tratamento de Guerrero. Assim, o fisioterapeuta mostra confiança na possibilidade do atacante peruano estar liberado para jogar na quarta-feira, quando o Corinthians estreia no Mundial.

NOVA VIAGEM - A parada corintiana em Dubai, no Emirados Árabes Unidos, faz parte da estratégia para amenizar os efeitos do fuso horário. Assim, os jogadores foram obrigados a levantar cedo nesta quarta-feira, quando o clube programou uma visita a um shopping da cidade só para mantê-los acordados. Depois, aconteceu o treino no final da tarde. E agora já tem o voo para Tóquio, no Japão.

A delegação do Corinthians embarca na madrugada desta quinta-feira (pelo horário local) para Tóquio, com chegada prevista para as 17h20 do mesmo dia (6h20 pelo horário de Brasília). Já no Japão, o técnico Tite deve comandar treinos diários até a estreia no Mundial, que acontecerá na próxima quarta, contra um adversário ainda indefinido, na cidade japonesa de Toyota.