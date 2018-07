Guerrero treina normalmente e anima Corinthians

NAGOYA - O Corinthians realizou nesta sexta-feira o primeiro treino no Japão para o Mundial de Clubes. A atividade começou às 11h30 no horário local (0h30 horário de Brasília) sob frio de 4ºC e a novidade foi a presença do peruano Paolo Guerrero. O atacante, que havia feito somente treinos físicos em Dubai, já treina com bola com o elenco.

Guerrero começou a atividade fazendo um trabalho específico com o fisioterapeuta Bruno Mazziotti e depois integrou o time montado por Tite. O técnico misturou os jogadores e não montou uma equipe titular. O treino foi em campo reduzido e a bola utilizada foi a Cafusa, que será a usada no Mundial e também na Copa das Confederações.

O médico do Corinthians, Júlio Stancatti, está otimista com a possibilidade de Guerrero jogar a estreia do Mundial de Clubes, dia 12. "Ele treinou forte e houve evolução (em relação aos treinos de Dubai)."

Guerrero sofreu um estiramento no joelho direito no clássico contra o São Paulo, última rodada do Campeonato Brasileiro. Houve uma certa apreensão quanto as chances de ele se recuperar a tempo de jogar o Mundial, mas o quadro mudou.

O Corinthians treina na cidade de Kariya, próxima a Nagoya, onde o time está hospedado para a disputa do Mundial de Clubes. O adversário do Corinthians na estreia, que acontecerá na próxima quarta-feira, ainda não está definido. Ele saíra do confronto entre Sanfrecce Hiroshima e Al Ahly, neste domingo.