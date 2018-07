Guerrero vira homem de confiança de Mano Menezes no Corinthians

SÃO PAULO - Aposta? Escolha técnica ou inovação? Desespero? Chamem do que quiser, mas Mano Menezes está fazendo de tudo para fazer o Corinthians se encaixar no Brasileirão. Depois de 28 dias treinando a equipe com uma formação que ele achava ser a ideal, o treinador já vai mudar diante do Flamengo. Antes pouco aproveitado, agora Guerrero virou uma espécie de escudo ou salvador da pátria para o resgate dos gols e, por consequência, das vitórias.

O peruano está confirmado para encarar os cariocas na fictícia despedida do Pacaembu (o time ainda voltará a jogar no estádio) e recebe a chance recheada de elogios do chefe. Sua entrada vem com dose de otimismo do treinador.

"Penso em usar o Paolo como atacante principal. Minha ideia é dar sequência a ele", enfatiza o treinador. O mais engraçado é que na semana que antecedeu ao jogo com o Atlético-MG, mesmo sem Luciano, com a seleção sub-21, em momento algum o treinador acenou com a hipótese de aproveitar Guerrero em Uberlândia.

Luciano voltou e, sem treinos naquele semana, jogou contra os mineiros. Agora é favorito para deixar a equipe. Guerrero, que não marca desde a segunda rodada do Paulistão e perdeu chance clara na rodada passada, se torna, sem explicação, o homem de confiança.

"Vocês sabem como é a vida de artilheiro, quando a fase está boa, a confiança fica grande, a bola entra de todas as maneiras, chutando de lado de pé, de bico, de tornozelo. Quando demora para se desencantar, o atacante bate firme e a bola pega na perna do Victor, que é grande goleiro e teve seus méritos", observa. "Mas a gente sabe que vai voltar a entrar. Só existe um caminho, trabalhar todos os dias, e os companheiros entenderem que tipo de bola dar para o Paolo. É isso que estamos fazendo."

No reencontro com seu ex-clube, o Flamengo, a tendência será a exploração do jogo aéreo. Os cariocas costumam sofrer com esse tipo de lance.

Outro detalhe na aposta em Guerrero está na dificuldade de se encontrar homens de frente que não estejam valorizados no mercado para se contratar. O clube anda se assustando com as pedidas dos rivais e tentará empurrar com a barriga a chegada de um novo centroavante. Queria uma sombra para Guerrero e agora Mano desconversa. "Não vem para a vaga do Guerrero, mas para ser seu parceiro."