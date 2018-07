Guerrero volta a afirmar que o seu desejo é ficar no Corinthians

Livre desde quinta-feira para assinar um pré-contrato com outro clube e deixar o Corinthians de graça no segundo semestre, Guerrero voltou a afirmar nesta sexta-feira, em Orlando, nos Estados Unidos, onde a equipe faz parte da sua pré-temporada, o desejo de permanecer no Parque São Jorge. O atacante, no entanto, cobrou pressa da diretoria para definir a sua situação.

"Estou focado para fazer uma boa temporada, não quero nem pensar nisso. Só ouço o torcedor pedir: ''Renova Guerrero, renova Guerrero''. Eu quero renovar, já falei um monte de vezes. Espero acertar logo e poder jogar com a cabeça tranquila", disse o peruano.

Questionado sobre a possibilidade de assinar um pré-contrato com outro clube, o jogador, porém, foi evasivo. "Não sei o que pode acontecer, deixo isso de lado. Estou focado nos treinos porque quero fazer um bom jogo e ganhar do (Bayer) Leverkusen".