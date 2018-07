Guerrero volta a treinar e deve enfrentar Brasil na estreia do Peru na Copa América

Guerrero, de 31 anos, saiu de campo com muletas no treino de sábado depois de ser atingido por um jogador da seleção sub-22, o que provocou uma torção leve.

"Fez um pouco de exercício e deve chegar bem para a partida do fim de semana. Felizmente Paolo tem uma boa evolução e é muito provável que possa jogar", afirmou o médico da seleção, Julio Segura, à rádio local Ovación.

No treino de segunda-feira, Guerrero, artilheiro da Copa América de 2011, foi visto correndo ao redor do campo, segundo imagens transmitidas pela televisão. "Clinicamente, Paolo está bem, a parte física e futebolística depende do comando técnico", disse Segura.

O Peru estreará contra o Brasil no domingo, pelo Grupo C, e depois enfrentará Venezuela e Colômbia.

Guerrero, que trocou o Corinthians pelo Flamengo recentemente, é o maior goleador em atividade da seleção peruana com 21 gols e está a cinco de igualar a marca de Teófilo Cubillas.

(Reportagem de Marco Aquino)