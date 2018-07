Guerrero volta a treinar, mas ainda desfalca o Flamengo

A presença de Paolo Guerrero foi a principal novidade do treinamento do Flamengo nesta terça-feira, no Ninho do Urubu, na véspera do duelo com o Santa Cruz, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O peruano, porém, não será aproveitado pelo técnico interino Zé Ricardo no jogo marcado para o Arruda, no Recife.

Guerrero vinha desfalcando o Flamengo, pois estava defendendo a seleção peruana na Copa América Centenário - a equipe foi eliminada na última sexta-feira pela Colômbia. O centroavante pediu um dia extra de folga antes de se reapresentar nesta terça.

A comissão técnica, então, optou por não utilizá-lo diante do Santa Cruz. Mas a tendência é de que ele retorne no clássico com o Fluminense, no próximo domingo, na Arena das Dunas, em Natal. Assim, a escalação do Flamengo não terá alterações em relação ao duelo com o São Paulo e será: Alex Muralha; Rodinei, Rafael Vaz, Réver e Jorge; Márcio Araújo, Willian Arão, Everton e Alan Patrick; Marcelo Cirino e Felipe Vizeu.

Em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira, Willian Arão previu dificuldades no confronto desta quarta. "O Santa Cruz é uma equipe muito forte, mas estamos preparados para as situações que o jogo vier a apresentar. É sempre difícil jogar na casa do adversário, independente do time, e sabemos que a equipe deles faz valer o mando de campo", disse o jogador, que destacou o bom momento vivido pelo time.

"É difícil apontar apenas um ponto quando falamos dessa mudança. Nós estamos jogando melhor, entendemos o que o professor passou, o esquema tático encaixou. Tem o dedo do Zé Ricardo nessa evolução, e os jogadores estão correspondendo. Individualmente, eu e os outros companheiros também subimos muito de produção durante o campeonato", comentou.