Guerrero volta ao Corinthians para jogo com Grêmio

O centroavante Guerrero desfalcou o Corinthians nos dois últimos jogos (contra Bahia e Goiás, ambos fora de casa), porque disputou amistosos pela seleção do Peru. Mas ele vai se juntar novamente ao elenco nesta sexta-feira, no CT do Parque Ecológico - o time ganhou folga nesta quinta, depois da vitória contra o Goiás, na noite anterior, em Belém.

O retorno do atacante peruano é uma das apostas do técnico Mano Menezes para vencer o Grêmio, neste domingo, no Itaquerão, pela 36.ª rodada do Campeonato Brasileiro - o jogo será às 19h30.

A partida é encarada como uma decisão para Corinthians e Grêmio, podendo valer uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. Por isso mesmo, Mano Menezes afirmou que conta com o apoio da torcida. "Logicamente, somos fortes com o apoio do nosso torcedor. Na nossa arena temos sido uma equipe forte. Mas o adversário vive um bom momento e tem os mesmos objetivos", disse o treinador.

Depois do jogo contra o Grêmio, o Corinthians ainda enfrentará o Fluminense, no Maracanã, em 30 de novembro, e fechará o campeonato recebendo o Criciúma, no dia 7 de dezembro, no Itaquerão.