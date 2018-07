Guerrón e Maikon Leite reforçam Atlético-PR

O meia-atacante Guerrón havia sido convocado para o amistoso com a Venezuela, nesta quarta-feira, mas foi liberado pela seleção equatoriana e poderá reforçar o Atlético Paranaense no importante confronto.

Maikon Leite, por sua vez, está recuperado de uma contusão no músculo adutor da coxa e participou de uma atividade física na reapresentação do elenco nesta terça-feira. A expectativa é de que ele possa enfrentar o Grêmio, que está a apenas dois pontos do quarto colocado Atlético Paranaense.