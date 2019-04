Guia Copa América 2019: saiba como comprar ingressos para o torneio

A Conmebol anunciou que começa nesta quinta-feira, às 12h (horário de Brasília), a venda do penúltimo lote de ingressos para a disputa da Copa América 2019. Segundo a entidade, serão 230 mil ingressos para as 26 partidas do torneio.

Para facilitar a vida do torcedor e esclarecer algumas dúvidas, o Estado montou um Guia com as principais perguntas e respostas sobre como comprar ingressos para a Copa América.

Quando inicia e onde comprar os ingressos da Copa América?

O novo lote será comercializado a partir das 12h e a venda será exclusivamente pelo site oficial da competição: www.copamerica.com.

Quantos ingressos já foram vendidos?

De acordo com a Conmebol, foram comercializados 350 mil ingressos e torcedores de 99 países diferentes já compraram entradas para o torneio. Os países que mais compraram bilhetes foram, na ordem: Brasil, Chile, Colômbia, Argentina, Peru e Uruguai. Países com pouca ou nenhuma tradição no futebol também marcam presença na lista, como por exemplo: Afeganistão, Chipre e Tanzânia.

Os ingressos terão preços diferenciados de acordo com as fases do torneio?

Sim. Os confrontos da Primeira fase e a disputa pelo 3º Lugar terão as entradas mais baratas. A Final é o jogo mais caro.

Quais são os preços?

Todas as entradas terão a opção de se pagar meia (50% de desconto).

Veja os preços (em reais), na ordem, para as categorias 1, 2, 3, 4 e 5 (nas arenas de Corinthians e Grêmio)

Abertura - 500 / 360 / 260 / 160

- 500 / 360 / 260 / 160 1ª Fase - 320 / 220 / 180 / 120 / 60

- 320 / 220 / 180 / 120 / 60 Quartas - 400 / 280 / 220 / 140 / 80

400 / 280 / 220 / 140 / 80 Semi - 600 / 400 / 300 / 200 / 100

600 / 400 / 300 / 200 / 100 3º lugar - 320 / 220 / 180 / 120 / 60

320 / 220 / 180 / 120 / 60 Final - 800 / 500 / 400 / 260

Quais as diferenças de categorias dos preços dos ingressos?

A Conmebol definiu que os estádios terão quatro categorias distintas de preço dos ingressos, de acordo com a visão do campo. A Arena Corinthians e a Arena Grêmio terão cinco categorias.

Quantos ingressos posso comprar?

A Conmebol permite comprar até cinco ingressos por partida, com limite de sete jogos. Não será permitido comprar entradas para dois jogos diferentes no mesmo dia.

Quem pode comprar meia-entrada

O benefício é permitido apenas para quem mora no Brasil e se enquadre em pelo menos uma das categorias: estudantes (Lei Federal 12.852 (Estatuto da Juventude) e 12.933/2013); jovens de 15 a 29 anos pertencentes a família de baixa renda e inscritos no cadastro único para Programas Sociais do Governo Federal - Cadúnico (Lei Federal 12.933/2013); portadores de necessidades especiais (Lei Federal 12.933/2013); adultos com idade igual ou superior a 60 anos (Lei Federal 10.741/2003) e jovens até 21 anos (Lei Estadual 3364/2000).

Formas de pagamento

O único jeito de pagar os ingressos é por meio de cartões de crédito para quem mora no Brasil. Se a compra é com cartões do exterior, é preciso que esteja habilitado a opção de compras internacionais.

Quais os horários dos jogos?

A abertura será às 21h30 e a final acontecerá às 17h, ambos os jogos no Maracanã. Os confrontos do final de semana serão às 16h ou 19h e durante a semana, as partidas serão às 18h30, às 20h e às 21h30.

Quais são os grupos da Copa da América?

Grupo A: Bolívia, Brasil, Peru e Venezuela

Grupo B: Argentina, Colômbia, Paraguai e Catar

Grupo C: Chile, Equador, Japão e Uruguai