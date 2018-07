Guilherme admite surpresa com chance no Atlético-MG

O ex-jogador do Cruzeiro admite que não esperava chance tão rápida com Paulo Autuori. "Nem imaginei que pudesse ter essa oportunidade logo de cara e vou tentar aproveitar da melhor maneira, como foi no jogo-treino. O entrosamento com companheiros já é grande, então, não tem o que inventar, é entrar e fazer o melhor", comentou o jogador.

Entre os fatores que levaram Guilherme a receber uma chance no time titular está o fato de que Luan, o 12.º jogador do elenco com Cuca, sofreu uma lesão no joelho e só volta depois da Copa do Mundo.

"Eu entro como seu substituto do Ronaldo porque ele não vai jogar, mas não sou concorrente direto do Ronaldo. Sou concorrente de todos os jogadores ofensivos porque faço o meio-campo e o ataque. Mas tenho características mais próximos do Ronaldo em sua ausência", comentou Guilherme.

Além dele, outra novidade no time para a estreia do Mineiro será na lateral-esquerda. Dátalo vai jogar improvisado porque Lucas Cândido, Richarlyson e Pedro Botelho estão machucados. Júnior César não renovou e foi embora.