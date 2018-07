Guilherme Arana, do Corinthians, comemora convocação para seleção sub-20

O lateral-esquerdo Guilherme Arana, do Corinthians, foi um dos convocados pelo técnico Rogério Micale para dois amistosos pela seleção brasileira sub-20, em setembro. O reserva de Uendel comemorou a oportunidade e diz que defender o time brasileiro, mesmo que na base, é um sonho de criança.

"Fiquei muito feliz, porque era um sonho de criança. Sempre quis vestir a camisa da seleção brasileira e vou ter essa oportunidade, graças a Deus. No Corinthians venho sempre trabalhando forte e quando entro nos jogos, tento mostrar que estou preparado para os desafios", comentou o lateral.

Emocionado, o lateral ainda lembrou que até pouco tempo, sofria ao lado de outro dois ex-corintianos que estão na lista. "O Corinthians tem muitos jovens talentosos, que vão tendo as oportunidades aos poucos. Apareceu para mim, para o Malcom (atacante negociado com o Bordeaux-FRA), para o Maycon (volante emprestado para a Ponte Preta), e soubemos esperar, sempre juntos. Me lembro nós três pegando ônibus lotado depois do treino, cansados, dormindo em pé e hoje estamos indo juntos para a seleção", lembrou.

A seleção brasileira sub-20 fará dois amistosos contra a Inglaterra. O primeiro será dia 1º de setembro, no St. George's Park, no centro de treinamento da seleção inglesa, e será com portões fechados. No dia 4, o novo confronto será no estádio Aggborough, aberto ao público.