Guilherme Arana estreia pelo Sevilla em vitória sobre o lanterna Málaga

Apresentado como reforço do Sevilla em janeiro, o lateral-esquerdo Guilherme Arana, ex-Corinthians, finalmente entrou em campo pelo time europeu. O jogador foi titular na vitória de sua equipe por 1 a 0 sobre o lanterna Málaga, fora de casa, em duelo pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol.

Arana esteve em campo nos 90 minutos e passou em branco em seu primeiro jogo. O gol da partida saiu em jogada pelo lado esquerdo, mas sem a presença do brasileiro. Logo aos 15 minutos de partida, Nolito deu uma cavadinha e deixou Joaquín Correa livre. O atacante deu um carrinho no quique da bola e mandou cruzado para as redes.

O resultado levou o time visitante aos 42 pontos, na sexta colocação, dentro da zona de classificação para a Liga Europa e a oito de uma vaga na Liga dos Campeões. O Málaga está em último, com apenas 13 pontos conquistados e a sete de deixar a zona de rebaixamento.

A quarta colocação do Espanhol, com 50 pontos, pertence ao Valencia, que nesta quarta-feira empatou por 1 a 1 com o Athletic Bilbao, fora de casa. Os anfitriões estão em 12º lugar, com 32 pontos.

No outro duelo desta quarta, o Getafe bateu o La Coruña por 3 a 0, em casa. Sergio Mora, Angel Rodríguez e Jorge Molina marcaram os gols da vitória. O resultado levou a equipe anfitriã aos 36 pontos, em oitavo lugar. O La Coruña é o penúltimo com 18.