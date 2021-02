Guilherme Arana lamenta chances desperdiçadas pelo Atlético-MG no Maracanã

O Atlético-MG praticamente saiu da briga pelo título brasileiro ao ficar no empate sem gols com o Fluminense, no Maracanã. E o time comandado por Jorge Sampaoli criou algumas oportunidades para sair de campo com a vitória. O lateral-esquerdo Guilherme Arana lamentou as chances desperdiçadas pelo Atlético-MG, que chegou ao segundo jogo seguido sem balançar as redes adversárias. Antes desta quarta-feira, o time foi derrotado pelo Goiás, por 1 a 0.

"Temos que terminar melhor as jogadas. Às vezes estamos dominando o jogo e não estamos aproveitando as chances. É trabalhar buscar fazer os gols no próximo jogo, contra o Bahia", disse Arana, já pensando na partida de sábado, no Mineirão.

Na terceira colocação, o Atlético-MG ficaria a apenas três pontos do líder Internacional em caso de vitória. Faltando três rodadas, a diferença para o clube gaúcho ficou em cinco. "Estamos aí, brigando até o final do campeonato. A história do Atlértico já diz isso: brigar até o final", afirmou o lateral, evitando jogar a toalha apesar da situação complicada.

Apesar do discurso otimista de Guilherme Arana, o Atlético-MG tem como principal objetivo garantir uma vaga direta na Copa Libertadores de 2021.