Guilherme Arana lamenta falta de atenção do Atlético-MG no primeiro tempo

Autor do gol de empate do Atlético-MG no começo do segundo tempo, o lateral-esquerdo Guilherme Arana apontou a forma desatenta como o time entrou em campo nesta quarta-feira como a principal culpada pelo tropeço diante do Fluminense, no Mineirão.

"No primeiro tempo, a gente não entrou do jeito que a gente vinha entrando. O Brasileirão é muito difícil e você não pode dar essa bobeira. No próximo jogo não podemos dar essa bobeira de começar o jogo desatento e sim entrar como atuamos no segundo tempo", disse Arana.

O Atlético-MG teve muito mais posse de bola que o Fluminense na etapa inicial, mas não conseguiu criar boas oportunidades e viu Caio Paulista marcar um golaço aos 20 minutos.

Depois do intervalo, o time de Jorge Sampaoli empatou logo aos sete com Guilherme Arana e criou boas oportunidades de virar, esbarrando em uma noite inspirada de Muriel, que foi eleito o melhor em campo.

O resultado mantém o Atlético-MG na liderança do Brasileirão, com os mesmos 31 pontos do Internacional, mas na frente no número de vitórias (10 contra 9). O time mineiro ainda tem um jogo a menos que os gaúchos.

Na próxima segunda-feira, o Atlético-MG vai até Salvador enfrentar o Bahia, pela 17ª rodada do Brasileirão.