Guilherme Arana leva trote no Corinthians e ensaia despedida

O treinamento do Corinthians nesta quinta-feira teve como destaque o trote que os jogadores fizeram com Guilherme Arana. Após o treino, os atletas cercaram o lateral-esquerdo, jogaram água, gelo e distribuiram tapas em sua cabeça, tudo no maior bom humor. A ação acabou tendo um ar de despedida dos companheiros ao jogador, que está de partida para o Sevilla.

Após o ataque dos companheiros, Arana atendia torcedores quando foi questionado por jornalistas sobre o motivo da brincadeira. Desconversou, disse que o grupo queria pegá-lo desde 2015, mas ao ser perguntado se seria uma despedida, falou. “Deve ser por isso”, disse.

O próprio Arana já falou que deve deixar o clube ao final da temporada, mas a diretoria mantém o discurso de que ainda aguarda por uma proposta oficial e que não irá brecar a carreira de ninguém. Já existe um acordo verbal dos clubes e do atleta, mas tudo ainda precisa ser colocado no papel e ser assinado para que a transferência ocorra.

Cássio também afirmou que tudo se tratava de uma brincadeira antiga. “A gente quis pegar ele. É um cara que está sempre zoando todo mundo e falamos que na reta final a gente iria amarrá-lo e dar um banho nele”, contou o goleiro.

O jogo contra o Atlético-MG, neste domingo, deve ser o último de Arana com a camisa do Corinthians. A tendência é que o time contra o Sport, na última rodada, seja quase todo reserva.

Em relação ao restante do elenco, apenas uma parte foi para o gramado, enquanto a outra parte ficou na academia, fazendo trabalho especial. A definição da equipe ocorrerá apenas no sábado. Desfalque certo é o atacante Romero, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.