Ex-Corinthians, Guilherme Arana está próximo de acerto com o Atlético-MG

O Atlético-MG está muito próximo de anunciar a contratação do lateral-esquerdo Guilherme Arana. O clube mineiro já acertou verbalmente com o Sevilla os detalhes da negociação e agora troca documentos para oficializar a transferência. O ex-jogador do Corinthians vai assinar um contrato válido por cinco anos.

A informação da negociação foi revelada pelo jornal espanhol Estádio Deportivo e o Estado confirmou com representantes do jogador. O Atlético vai comprar 90% dos direitos do atleta, que foi vendido pelo Corinthians ao Sevilla em 2017, mas não conseguiu repetir as boas atuações que teve no time paulista. Atualmente, ele está atuando por empréstimo no Atalanta, da Itália.

As partes não confirmam os valores, mas a imprensa espanhola informa que a negociação ficará na casa dos 5 milhões de euros (R$ 23 milhões). Representantes de Arana já estavam tentando negociá-lo desde o ano passado e chegaram a entrar em contato com o Corinthians, mas as conversas não evoluíram justamente em razão dos valores.

Assim, o Corinthians acabou contratando Sidcley para a posição, enquanto o Atlético contará com ajuda de investidores para selar o acordo. A ideia é que Arana chegue ao Brasil nos próximos dias e seja titular no lugar de Fábio Santos.