Guilherme Arana, ex-Corinthians, pode voltar ao futebol brasileiro

O lateral-esquerdo Guilherme Arana pode voltar ao futebol brasileiro em breve. O jogador, que se destacou com a camisa do Corinthians e foi um dos destaques do time na conquista do Brasileirão de 2017, perdeu espaço no Sevilla e deve ser liberado para acertar um empréstimo com algum time do Brasil.

“No Sevilla, entendem que a evolução do brasileiro estancou e que seu rendimento e aplicação estão distantes do que o clube precisa agora. Escudero, o titular na lateral esquerda, não sente competição de Arana”, diz trecho da matéria divulgada pelo jornal espanhol Marca.

De acordo com a reportagem, o clube já trabalha com a possibilidade de liberar o atleta e o Santos seria um dos interessados no jogador. Uma das armas do time alvinegro para tentar acertar com o jogador é o ex-jogador e atual dirigente Renato, que teve passagem marcante pelo Sevilla.

Nas redes sociais, os torcedores do Corinthians fazem campanha pedindo o retorno do jogador, mas até o momento, a diretoria do clube não manifestou nenhum posicionamento sobre a possibilidade de fazer negócio. Entretanto, o time corintiano tem uma deficiência na posição. As opções são o jovem Carlos e Danilo Avelar, que não agradou na temporada passada.